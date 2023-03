Zico critica contratação de Vítor Pereira: "Flamengo premiou quem perdeu"

O Galinho também exaltou o trabalho de Dorival, que venceu a Copa do Brasil e a Libertadores no comando do Rubro-negro

Ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico voltou a criticar a condução da diretoria do clube carioca na demissão de Dorival Júnior e na posterior contratação do técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians.

"O mais surpreendente é que o Flamengo valorizou um treinador que perdeu as duas competições para o Dorival. Eliminou o Corinthians na Libertadores e ganhou na final da Copa do Brasil. O Flamengo premiou quem perdeu e desvalorizou quem ganhou. O grande erro foi esse. Ninguém sabe por que é que o Dorival foi embora", afirmou o ex-jogador de 70 anos em entrevista à TNT Sports.

"O Dorival pegou o Flamengo a poucos pontos da zona de rebaixamento do Brasileiro. Se dependesse só dele, eles [o Flamengo] iam brigar no Brasileirão, também. O problema é que chegou um momento, quando já tinham ganhado as duas competições, que não dependia só dele. Dependia do Palmeiras perder e estava na cara que isso não iria acontecer.

Desde que chegou ao Flamengo, Vítor Pereira vem sofrendo grande pressão, pela forma como foi conduzida a sua contratação pelo clube carioca e também pelo desempenho de sua equipe dentro de campo.

Ao todo, sob o comando de VP, o Mengão jogou 17 partidas, com nove vitórias, três empates e cinco derrotas. Além disso, o Rubro-Negro deixou a desejar em momentos decisivos da temporada, com os fracassos no Mundial de Clubes, na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana.

Vale lembrar, o Flamengo está na decisão do Campeonato Carioca e tem como adversário o Fluminense. O jogo de ida acontecerá em 1° de abril, às 20h30 (de Brasília), e a volta no dia 9 do mesmo mês, às 18 horas.

