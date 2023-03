Arrascaeta vira dúvida no Flamengo para clássico contra Vasco pelo Carioca

Meia uruguaio sente dores no púbis e pode desfalcar Rubro-Negro no duelo de volta da semifinal do Estadual, neste domingo, 19

O Flamengo ganhou uma preocupação às vésperas do decisivo clássico contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca. O meia Arrascaeta virou dúvida para o duelo, após sentir dores no púbis, e pode ficar de fora do combate deste domingo, 19.

Por causa do desconforto, Arrascaeta deixou o treino deste sábado, 18, no Ninho do Urubu. O uruguaio será avaliado. No ano passado, o meia sofreu com problemas na mesma região e, muitas vezes, chegou a jogar no sacrifício.

O técnico Vítor Pereira, assim, pode ter de encontrar uma nova solução para o time, que já tem problemas no lado direito. Matheuzinho fraturou a tíbia da perna esquerda, enquanto Varela voltou a treinar nesta semana, após problema no púbis. Everton Cebolinha pode jogar pelo setor.

Caso não possa contar com Arrascaeta, VP pode optar por Everton Ribeiro, reserva nos dois últimos jogos, para formar o trio de ataque junto a Gabigol e Pedro.

Quem deve voltar ao time é Gerson. Ele cumpriu suspensão no primeiro jogo da semifinal. O chileno Vidal, portanto, deve ir para o banco de reservas.

Como venceu o jogo de ida por 3 a 2, o Flamengo tem a vantagem do empate para avançar à final. O clássico contra o Vasco é neste domingo, às 18 horas (de Brasília), no Maracanã.

