Pedro supera Arrascaeta e é eleito Rei da América de 2022 São Paulo, SP

Nesta quarta-feira, 15, o jornal uruguaio Ovación anunciou que Pedro, do Flamengo, foi eleito pelo El País o melhor jogador da América do Sul em 2022 e foi coroado como novo Rei da América.

Campeão da Libertadores e Copa do Brasil, Pedro marcou 33 vezes na temporada e foi fundamental para o sucesso da equipe na temporada, jogando ao lado de Gabigol no ataque do Flamengo. Pedro foi o artilheiro da Libertadores, com 12 gols marcados.

Pedro recebeu 68 votos registrados pelo jornal El País, enquanto seu companheiro de equipe, Giordan De Arrascaeta, foi votado por 64, dos 218 votantes totais. O terceiro colocado foi o argentino Julián Álvarez, com 34 votos.

As atuações de Pedro também o levaram à Copa do Mundo do Catar no ano passado, apesar de não ter atuado por muitos minutos. No amistoso contra a Tunísia, antes do Mundial, o atacante marcou dois gols pela Seleção Brasileira.

Os últimos vencedores do prêmio Rei da América foram Julian Álvarez (River Plate), em 2021, Marinho (Santos), em 2020, Gabigol (Flamengo), em 2019, Piti Martínez (River Plate), em 2018, e Luan (Grêmio), em 2017.