Vítor Pereira elogia postura do Flamengo na derrota para o Vasco

Clube rubro-negro decepcionou mais uma vez a pressão sobre o trabalho do técnico segue crescendo

O Flamengo acumulou mais uma decepção da temporada após a derrota por 1 a 0, no clássico contra o Vasco, ocorrida no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O resultado aumentou a pressão sobre o trabalho de Vítor Pereira.

O treinador português, no entanto, fez questão de elogiar a postura da equipe durante os 90 minutos diante do rival.

"Não podemos controlar tudo no futebol. Não podemos controlar os resultados, mas podemos controlar o trabalho. O trabalho que os jogadores fizeram. Vi um time unido, que pressionou e propôs o jogo quase o tempo todo, empurrou o adversário e criou volume de jogo. É isto que nós controlamos. O trabalho, no dia a dia, é o que controlamos. Neste jogo, claro que o resultado não foi o que queremos. Mas vi a equipe dar tudo do primeiro ao último minuto. Isso, como treinador, é o mais importante para mim", disse.

"Um time que joga como nós, que trabalha como nós e trabalha todos os dias de forma exemplar. Para mim, faltaram os gols. Enfrentamos um grande time, que tem suas qualidades, mas do primeiro ao último minuto trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos. O que dizem de falar menos e trabalhar mais é o sentimento de que estamos no caminho certo em termos de trabalho. Faltaram os gols e a tranquilidade que os gols nos dão. Isso é o que eles querem dizer de trabalhar mais e falar menos", completou o português.

O Flamengo decide a Taça Guanabara em mais um clássico, contra o Fluminense, no Maracanã, nesta quarta-feira, 8, às 21h10.

