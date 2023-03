Vítor Pereira admite frustração após perda da Recopa pelo Flamengo

O Flamengo não conseguiu o título da Recopa Sul-Americana. A derrota nos pênaltis para o Independiente del Valle-EQU, no Maracanã, aumenta a série de maus resultados neste começo de temporada.

O técnico Vítor Pereira admitiu a frustração por não ter conquistado nenhum dos títulos em disputa neste começo de ano: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. No entanto, o português pregou trabalho e elogiou o elenco.

"Nós não deveríamos ter começado dessa forma. Deveríamos ter começado com títulos, mas é um trabalho que está no início. Os dois últimos jogos com todo o elenco, os jogadores deram sinais claros de um grupo unido que quer jogar um futebol de qualidade. É um grupo alinhado. É um trabalho que está no início, não é como começa e sim como acaba. Acredito que essa equipe vai dar muita alegria aos torcedores, vai jogar um futebol consistente, de qualidade. Com espírito de grupo, alinhados com a torcida. Estamos tristes e frustrados com o resultado", disse.

Para Vítor Pereira, o Flamengo criou chances de resolver a partida no tempo normal. Agora, o comandante pregou foco nas próximas competições do ano.

"Nos faltou o resultado. A equipe dá sinais claros de melhoria. Espero que a equipe continue a evoluir, a concretizar. A traduzir em resultados os trabalhos. Fizemos um trabalho muito forte, nos preparamos muito bem para esse jogo. Vamos continuar porque temos um clássico para dar uma resposta competente já no clássico. Fomos competentes, mas faltou traduzir em resultado. Ainda há muitos títulos a se disputar nessa temporada, que é muito longa. A equipe vai dar a resposta", declarou.

O Flamengo volta a campo neste domingo, no clássico contra o Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, em busca de se recuperar na temporada.

