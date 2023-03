Flamengo perde título da Recopa para o Del Valle nos pênaltis e segue em jejum com VP

Além do vice-campeonato para a equipe equatoriana nesta noite, o Rubro-Negro perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e ficou na terceira colocação do Mundial de Clubes da Fifa

O Flamengo lutou, mas acabou perdendo o título da Recopa Sul-Americana. Após vencer o Independiente del Valle, do Equador, no tempo normal por 1 a 0, os rubro-negros foram derrotados nos pênaltis por 5 a 4, nesta terça-feira, 28, no Maracanã. Dessa forma, segue em jejum de títulos na temporada de 2023.

Além do vice-campeonato para a equipe equatoriana nesta noite, o Rubro-Negro perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e ficou na terceira colocação do Mundial de Clubes da Fifa, após ser derrotado para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal.

Os cariocas dominaram o primeiro tempo e desperdiçaram boas chances. Thiago Maia e Ayrton Lucas chegaram a acertar a trave. Na etapa final, o Del Valle segurou o Flamengo até os acréscimos, quando Arrascaeta marcou o gol da vitória, que levou o duelo para a prorrogação.

Na prorrogação, os flamenguistas tiveram postura ofensiva, mas esbarraram na falta de criação. Assim, o duelo foi decidido nos pênaltis. Desta vez, Arrascaeta foi o vilão, desperdiçando a única cobrança entre as dez da disputa.

O jogo

O Flamengo tentou pressionar nos primeiros minutos, mas só conseguiu criar uma boa chance aos 13 minutos. Pedro aproveitou cruzamento, mas cabeceou em cima de Ramírez. Depois, o atacante rubro-negros mandou a bola para a rede, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos poucos, os donos da casa aumentaram a pressão. Gabriel desperdiçou grande chance ao chutar em cima de Caicedo. O Flamengo teve duas grandes chances de abrir o placar quando Thiago Maia e Ayrton Lucas acertaram a trave do Del Valle.

No entanto, na parte final, o Independiente del Valle conseguiu segurar o jogo. A cera deixou os rubro-negros nervosos. O Flamengo só foi voltar a criar quase no intervalo. Primeiro, Varela parou em grande defesa de Ramírez. Depois, Arrascaeta aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol. Só que o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo manteve a pressão sobre o Del Valle. No entanto, os rubro-negros tinham dificuldade em passar pela marcação equatoriana.

O Del Valle tentava encaixar os contra-ataques e chegou com perigo aos 24 minutos, com Sornoza. No entanto, o equatoriano chutou fraco, em cima de Santos. Já o Flamengo seguia com problemas no setor ofensivo, sem criar boas chances.

O Flamengo só conseguiu chegar com perigo aos 39 minutos. Matheus Gonçalves ganhou do marcador e chutou em cima de Ramírez. O lance animou os rubro-negros, que aumentaram a pressão nos minutos finais. David Luiz teve a oportunidade de marcar, mas cabeceou sobre o travessão. No último lance, os cariocas chegaram ao gol com Arrascaeta, após passe de Everton.

Na prorrogação, os donos da casa mantiveram a posse de bola e a pressão. Só que os rubro-negros continuavam tendo problemas em criar boas chances. O Del Valle parecia cansado e pouco incomodava a zaga carioca. Com isso, a decisão acabou indo para os pênaltis.

Nas penalidades, o herói do tempo normal, Arrascaeta acabou sendo o único a desperdiçar a cobrança entre os dez jogadores. Landazuri converteu a última para o Del Valle, que ficou com o título.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 (4) X 0 (5) INDEPENDIENTE DEL VALLE-

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Andres Matonte (URU)



Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Martin Soppi (URU)



VAR: Andres Cunha (URU)



Renda: R$ 5.693.362,50



Público: 65.739 pagantes

Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Vidal, Varela, David Luiz, Mateusão e Thiago Maia (Flamengo); Pellerano, Alcivar, Faravelli e Carabajal (Independiente del Valle)

GOL



FLAMENGO: Arrascaeta, aos 51min do segundo tempo

FLAMENGO: Santos, Guillermo Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Marinho); Thiago Maia (Everton), Arturo Vidal (Gerson), Everton Ribeiro (Matheus Gonçalves) e De Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro (Mateusão)



Técnico: Vítor Pereira

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Moisés Ramirez, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Augustín Garcia; Matias Fernández (Mercado), Jordy Alcivar (Kevin Rodríguez), Lorenzo Faravelli, Cristian Pellerano (Previtali) e Beder Caicedo (Cortez); Lautaro Díaz (Landazuri) e Junior Sornoza (Hoyos)



Técnico: Martín Anselmi

