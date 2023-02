Flamengo perde para Independiente del Valle em jogo de ida da Recopa

A partida de volta será na próxima terça-feira, 28, no Maracanã, e os rubro-negros precisam vencer por dois gols de diferença para ficar com o título

O Flamengo saiu atrás na decisão da Recopa Sul-Americana. Nesta terça-feira, os rubro-negros perderam por 1 a 0 para o Independiente del Valle, do Equador, por 1 a 0, em Quito.

Os donos da casa foram superiores, principalmente no segundo tempo, e chegaram ao gol com Carabajal. O Flamengo desperdiçou algumas oportunidades na etapa inicial, mas não teve boa atuação.

A partida de volta será na próxima terça-feira, 28, no Maracanã, e os rubro-negros precisam vencer por dois gols de diferença para ficar com o título.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo



O Flamengo criou a primeira boa chance com 4 minutos de bola rolando. David Luiz aproveitou cobrança de escanteio, ficou com a bola e chutou para boa defesa de Ramírez. O Independiente Del Valle respondeu em chutes de longa distância de Pellerano.

Os donos da casa tinham mais posse de bola, mas sofriam para criar boas chances. O Flamengo tentava os avanços nos contra-ataques, sem sucesso. Os equatorianos assustaram em chute de Sornoza. A resposta carioca veio em seguida, com Gabriel. O atacante foi lançado, mas finalizou em cima de Ramírez.

O panorama da partida seguiu o mesmo. Os rubro-negros tiveram mais uma oportunidade de abrir o placar aos 41 minutos. Gabriel foi lançado e tocou na saída de Ramírez, mas o goleiro conseguiu desviar a bola e mandar para escanteio. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Independiente del Valle voltou melhor e passou a pressionar o Flamengo. Os equatorianos criaram uma boa chance aos 14 minutos, em falta cobrada por Sornoza, que parou em grande defesa de Santos. Depois, foi a vez de Carabajal assustar em cabeceio.

De tanto insistir, os donos da casa chegaram ao gol aos 23 minutos. Em mais uma bola na área, Carabajal cabeceou para a rede.

O revés foi sentido pelo Flamengo, que viu o Independiente del Valle aumentar a pressão. Os donos da casa chegaram a balançar a rede novamente, com Basso, após uma falha do goleiro Santos. No entanto, o gol foi anulado por um toque na mão do jogador equatoriano.

O Flamengo, aos poucos, tentou equilibrar a partida, mas sem sucesso. O Independiente del Valle continuava melhor e quase chegou ao segundo com Faravelli, mas Santos impediu com boa defesa.

Nos minutos finais, os cariocas ficaram com um homem a mais após Ortiz ser expulso por dar um tapa em David Luiz. O Flamengo ainda tentou buscar o empate, mas parou na defesa equatoriana.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 1 X 0 FLAMENGO

Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Equador)

Data: Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Claudio Urrutia (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Faravelli, Rodríguez, Carabajal, Sornoza e Ramírez (Independiente del Valle); Vidal, Fabrício Bruno, David Luiz, Pedro e Gabriel Barbosa(Flamengo)

Cartão vermelho: Ortiz (Independiente del Valle)

GOL

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Carabajal, aos 23min do primeiro tempo

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Moisés Ramirez, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Garcia Basso; Matias Fernández, Lorenzo Faravelli, Cristian Pellerano (Ortiz), Junior Sornoza (Previtali) e Beder Caicedo (Minda); Lautaro Díaz (Hoyos) e Kevin Rodríguez (Alcívar)

Técnico: Martín Anselmi

FLAMENGO: Santos, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Matheus Gonçalves), Arturo Vidal, Everton Ribeiro (Everton) e De Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro (Pulgar)

Técnico: Vítor Pereira