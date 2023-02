Vítor Pereira prega foco antes da disputa pelo terceiro lugar no Mundial

O Flamengo finalizou a preparação para a disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Os rubro-negros encaram o Al Ahly, em Tânger.

O técnico Vitor Pereira ainda é questionado sobre a perda da semifinal para o Al-Hilal. O português afirmou que todos no clubes focam na melhora para a sequência da temporada.

"Naturalmente há insatisfação deste clube que é habituado a títulos, vitórias, então não se lida muito bem com a derrota. Eu não lido bem com a derrota, a torcida não lida bem com a derrota, os jogadores, a diretoria… Agora, a derrota também faz parte do crescimento. Sabemos que para ganhar no futuro, temos que melhorar. Vamos melhorar, não tenho dúvidas nenhuma", disse.

O Flamengo fez seu último treino, no Estádio Príncipe Heritier Moulay El Hassan, no Marrocos, antes da partida diante do Al Ahly.