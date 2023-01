Ex-Flamengo, João Gomes é oficializado por clube da Premier League

O Wolverhampton anunciou, nesta segunda-feira, 30, a contratação do meio-campista João Gomes nas redes sociais. O atleta de 21 anos atuava pelo Flamengo, que receberá cerca de R$ 93 milhões pela negociação.

O volante também chegou a receber uma proposta do Lyon, da França, mas sua vontade de atuar no Campeonato Inglês pesou na escolha pelos Wolves. João também usará a camisa 35 em seu novo clube.

Em comunicado nas redes sociais, o Flamengo se despediu de João Gomes. A “cria do Ninho” tinha chance de fazer sua despedida no último sábado, 28, no jogo contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Porém, com a concretização da negociação, o meio-campista não foi a campo para se preparar para a viagem rumo à Inglaterra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

João Gomes fez 122 partidas pelo Flamengo e marcou quatro gols. Pela equipe principal, conquistou uma Copa Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.