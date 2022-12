À espera de Vítor Pereira, Flamengo se reapresenta para a temporada 2023 com ausências

O elenco do Flamengo se reapresenta na manhã desta segunda-feira, 26. Os jogadores vão passar a semana realizando testes fisiológicos e físicos antes da chegada do técnico Vitor Pereira.

No entanto, nem todos os jogadores vão estar no Ninho do Urubu. Os atletas que disputaram a Copa do Mundo foram liberados para se reapresentarem somente na próxima semana. Com isso, o lateral direito Varela, os meias Arrascaeta e Éverton Ribeiro, e o atacante Pedro ganharam mais alguns dias de folga.

O técnico Vitor Pereira chega na próxima semana e terá um mês para preparar o Flamengo visando o Mundial de Clubes, no Marrocos, que acontece entre 1 e 11 de fevereiro de 2023.