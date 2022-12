A pedido de Sampaoli, Sevilla consulta atacante Gabigol, do Flamengo

De acordo com informações do jornal Mundo Deportivo, o clube passa por uma reformulação no elenco e prometeu ao treinador que contrataria novos reforços para o restante da temporada europeia

A pedido do técnico Jorge Sampaoli, o Sevilla sondou a situação do atacante brasileiro Gabigol, astro do Flamengo. De acordo com informações do jornal Mundo Deportivo, o clube passa por uma reformulação no elenco e prometeu ao treinador que contrataria novos reforços para o restante da temporada europeia.

Sampaoli considera que, entre os principais setores da equipe a ser melhorado, está o ataque. Segundo o noticiário, o Sevilla, então, buscou informações sobre Gabigol e consultou agentes do jogador, um dos favoritos do comandante para ocupar o comando ofensivo.

Entretanto, apesar do interesse, o negócio é improvável. Isso porque o presidente do time da Andaluzia, José Castro, e o diretor esportivo, Monchi, acreditam que há outras posição a serem reforçadas, como por exemplo a defesa e o meio de campo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta crença se dá pelo número de lesões neste dois setores do campo: o zagueiro Marcão, o volante Delaney e o lateral Alex Telles. Além deles, Dolberg, Januzaj e Isco, fora dos planos, devem ser dispensados.

Outro empecilho para a contratação de Gabigol seria encontrar uma nova vaga de estrangeiro. O jogador chegaria à Espanha como extra-comunitário, mas o Sevilla já atingiu o limite e não possui mais espaço para "gringos" no clube.

A ideia de Monchi era negociar o lateral-esquerdo Acuña, campeão mundial com a Argentina. Porém, com a lesão do brasileiro Alex Telles ao longo do Mundial, esta possibilidade foi descartada pois Sampaoli ficaria sem opções para a função.

Caso as conversas avancem, esta pode vir a ser a terceira experiência de Gabigol no futebol europeu. O atacante já passou por Inter de Milão e Benfica, mas não obteve o sucesso esperado e retornou ao seu país natal.

Revelado pelo Santos, o centroavante defende o Flamengo desde 2019 e já soma 11 títulos pelo Rubro-Negro: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiro, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Estaduais.

Tags