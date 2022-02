Flamengo encaminha contratação em definitivo de Andreas Pereira

O Flamengo se aproxima da contratação em definitivo do volante Andreas Pereira. O vice-presidente Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel estão na Europa atrás de reforços. A primeira medida deve ser a manutenção em definitivo de um jogador do atual elenco do Flamengo: Andreas Pereira.

Os dirigentes rubro-negros estão na Inglaterra tentando a contratação do volante. O Flamengo fez uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) pelo jogador.

Segundo a imprensa carioca, o Manchester United, da Inglaterra, deve aceitar a proposta. Entretanto, deve querer manter um percentual dos direitos de Andreas Pereira em uma futura venda, mesmo com a venda em definitivo para o Flamengo.

Andreas Pereira está no Flamengo por empréstimo até o meio da temporada. O jogador se adaptou rapidamente ao time ao substituir Gerson, negociado com o Olympique de Marselha, da França.

No entanto, o volante ficou marcado em 2021 pela falha na final da Libertadores que resultou no gol de Deyverson, que deu o título da competição ao Palmeiras.

