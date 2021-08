Andreas Pereira é apresentado pelo Flamengo: "Escolha muito fácil"

O gol que pôs fim ao jejum de mais de dois meses de Vina parecia abrir caminho para mais um importante triunfo do Ceará na Arena Castelão, mas o poderio ofensivo do Flamengo-RJ voltou a se sobressair pelos pés de Vitinho. No fim das contas, alvinegros e rubro-negros empataram em 1 a 1 ontem, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do próprio autor do gol, que ganhou nova oportunidade entre os titulares, o técnico Guto Ferreira escalou Fabinho para substituir Buiú, lesionado, deu vez a William Oliveira no meio-campo e colocou Rick no posto de Mendoza. Renato Gaúcho também precisou mexer no time carioca em razão dos desfalques cinco desfalques no time titular, mas as trocas não anularam o poder de fogo do atual bicampeão nacional.

O Flamengo-RJ tinha maior posse de bola e rondava a área do Vovô, que esperava as oportunidades para tentar encaixar contragolpes. Vitinho arriscou duas vezes — uma delas de bicicleta —, mas sem perigo para a meta de Richard. Antes de balançar as redes, os donos da casa chegaram ao ataque em cabeçada de Cléber desviada por Léo Pereira e em arremate de Vina, por cima do gol.

Sobre o assunto Sobral valoriza empate e diz que Ceará "poderia ter saído com os três pontos"

Com 1 a 1 contra o Flamengo, Ceará passa a ser a equipe com mais empates pela Série A

Guto Ferreira elogia desempenho do Ceará, avalia atuação do Vina e valoriza empate com o Flamengo

Aos 31 minutos, o camisa 29 calibrou o pé e mexeu no placar do Castelão. Fernando Sobral tabelou com Cléber e achou Vina livre na ponta direita. O meia invadiu a área e bateu firme no canto superior de Diego Alves para voltar a marcar. O último tento havia sido na derrota por 3 a 1 para o Santos-SP, no dia 5 de junho.

Os visitantes, então, pressionaram na reta final do primeiro tempo em busca do empate. O artilheiro Gabigol experimentou três vezes: em chute colocado, batida forte e finalização cruzada. Vitinho, em cobrança de falta, e João Gomes também tentaram, mas sem sucesso.

Na volta do intervalo, o Ceará mostrou maior ímpeto nos cinco minutos iniciais, mas acabou sofrendo o empate. Após Diego Alves defender chute de Fernando Sobral em dois tempos, Filipe Luís deu bom passe para Vitinho, que dominou na entrada da área e encheu o pé no canto direito de Richard para deixar tudo igual no Gigante da Boa Vista, aos seis minutos da segunda etapa.

O confronto passou a ser mais franco, com as duas equipes em busca do triunfo. Aos 15, Vina bateu falta cruzada, Messias ajeitou de cabeça, e Luiz Otávio emendou chute para defesa de Diego Alves. No contra-ataque, Michael rolou para Vitinho arrematar de novo e ganhar escanteio.

Tanto o Vovô quanto o Rubro-Negro tiveram chances reais de fazer o segundo gol. Entretanto, esbarraram nas retaguardas adversárias. Aos 23, Rick recebeu passe de Vina, invadiu a área, limpou a marcação e bateu colocado, mas Léo Pereira salvou o gol. Quatro minutos depois, Gabigol deu passe em profundidade para Michael, que avançou na ponta esquerda, chutou rasteiro e viu Richard fazer a defesa cara a cara.

Guto mexeu nas peças ofensivas do Alvinegro no decorrer do segundo tempo, mas o 1 a 1 persistiu. A última chance, no minuto final dos acréscimos, seria batida de falta para a qual Jael se apresentara. O árbitro Leandro Pedro Vuaden, porém, resolveu encerrar a partida antes da cobrança, frustrando os alvinegros.

A nona igualdade no Brasileirão leva a equipe de Porangabuçu aos 24 pontos. O próximo compromisso será diante do América-MG, domingo, 29, às 11 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada da competição.

Ceará 1 x 1 Flamengo-RJ

Ceará

4-2-3-1: Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira (Pedro Naressi), Fernando Sobral, Lima (Jorginho), Vina (Mendoza) e Rick (Erick); Cléber (Jael). Técnico: Guto Ferreira

Flamengo-RJ

4-3-3: Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira (Rodinei) e Filipe Luís; João Gomes, Diego (Max) e Everton Ribeiro (Gustavo Henrique); Vitinho, Gabigol (Pedro) e Michael (Lázaro). Técnico: Renato Gaúcho

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 22/8/2021

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden/RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e José Eduardo Calza/RS

Gols: Vina, aos 31 min/1ºT (CEA). Vitinho, aos 6 min/2ºT (FLA)

Cartões amarelos: João Gomes e Diego (FLA)

Público e renda: jogo de portões fechados em decorrência da pandemia do novo coronavírus

Tags