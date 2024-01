Cruzeiro anuncia a contratação do técnico argentino Nicolás Larcamón

Treinador de 39 anos está no León, do México, e disputou o Mundial de Clubes na Arábia Saudita. Contrato com a Raposa tem duração até o final de 2025

O comandante de 39 anos chega à Raposa após trabalhar no León, do México. Ele conquistou a Concacaf Champions League e levou sua equipe para o Mundial de Clubes, mas acabou caindo de forma precoce na segunda fase do torneio para o Urawa Red Diamonds, do Japão, que posteriormente foi eliminado pelo Manchester City na semifinal.

"Olá, Nação Azul! Quero dizer que estou muito motivado e muito contente com a oportunidade de treinar este clube gigante! Lhes asseguro muita paixão, trabalho e dedicação para que façamos juntos grandes torneios. Estou fechado com o Cruzeiro, fechado com La Bestia!", declarou o novo comandante em mensagem nas redes sociais.

Larcamón chega para a vaga deixada por Paulo Autuori, que comandou o time na reta final do Campeonato Brasileiro e conseguiu não só evitar o rebaixamento para a Série B mas também classificar o Cabuloso para a Copa Sul-Americana de 2024.

Nicolás Larcamón iniciou sua trajetória como técnico há sete anos. Ele trabalhou inicialmente no futebol venezuelano. Em seguida, foi para o Chile, onde atuou por três temporadas. Com um bom trabalho desenvolvido em três equipes, chamou a atenção do mercado mexicano e foi contratado pelo Puebla, do México.

No início deste ano, recebeu proposta do León, onde entrou para a história da equipe ao conquistar o sonhado título da Liga dos Campeões da Concacaf, a maior competição de clubes da América do Norte. Com o feito, disputou neste mês de dezembro o Mundial de Clubes na Arábia Saudita, onde fechou sua passagem pelo clube mexicano.