Cruzeiro anuncia a contratação do técnico Zé Ricardo, ex-Fortaleza

Treinador de 52 anos assume a Raposa para a sequência do Campeonato Brasileiro após a saída do português Pepa

De volta à Série A nesta temporada, o Cruzeiro chegou a ter um bom início de competição sob o comando de Pepa, porém despencou na tabela durante o primeiro turno. Nas últimas 15 partidas, venceu apenas duas vezes. Com isso, assume a 12ª colocação, com 26 pontos.

O último trabalho de Zé Ricardo no Brasil foi pelo Vasco, quando a equipe carioca ainda disputava a Série B, no ano passado. Depois de deixar o Gigante da Colina, o treinador partiu para o futebol japonês, onde ficou por 10 meses. Antes disso, passou por Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Internacional e Qatar SC.

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira, 5, a chegada de Zé Ricardo para assumir o comando da equipe. O treinador de 52 anos estava sem clube desde abril, quando deixou o Shimizu S-Pulse, do Japão, e assumiu o lugar deixado por Pepa. Junto com o técnico, chegarão à Toca da Raposa o auxiliar técnico Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras.

Eliminada da Copa do Brasil nas quartas de final, pelo Grêmio, a Raposa tem o Campeonato Brasileiro como sua única frente de disputa para o restante da temporada. A equipe mineira não vence na competição há oito rodadas.

Zé Ricardo, que já está em Belo Horizonte, terá alguns dias para trabalhar com os seus jogadores antes de sua estreia. Por conta da Data-Fifa, o próximo compromisso do Cruzeiro será no dia 14, uma quinta-feira, quando visita o Santos na Vila Belmiro, às 19 horas (de Brasília), pelo Brasileirão.