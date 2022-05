Cruzeiro vence o Remo nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Cruzeiro está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, a equipe recebeu o Remo no Independência, pela partida de volta da terceira fase, e, após vitória por 1 a 0 no tempo normal, venceu também nos pênaltis, desta vez por 5 a 4. O personagem das cobranças foi o goleiro cruzeirense Rafael Cabral, que defendeu quatro batidas

Assim, o Cruzeiro, classificado à próxima fase da Copa do Brasil, aguarda sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário pelo mata-mata da competição.

Agora, a Raposa volta a focar na Série B do Brasileirão. Neste domingo, a equipe encara o Náutico, fora de casa, às 16h (de Brasília). Já o Remo, pela Série C, terá pela frente o Mirassol, em seus domínios, às 17h, também do domingo.

O jogo

Jogando em casa e precisando do resultado, como era de se esperar, o Cruzeiro foi para cima do adversário no primeiro tempo. Porém, por mais que criasse muito e dominasse as ações, a Raposa pecava na finalização de suas jogadas.

Enquanto isso, a proposta do Remo era fechar-se na defesa e explorar contra-ataques. Porém, foram raríssimas as escapadas da equipe paraense pelo campo de defesa do Cruzeiro.

No segundo tempo, o domínio cruzeirense enfim converteu-se em bola na rede. Edu, sempre ele, aos 30 minutos, colocou a equipe celeste à frente e igualou o placar agregado.

No lance, Rafa Silva desviou de cabeça após cobrança de escanteio e, na sobra, o camisa 99 estava muito bem colocado para mandar para as redes do Remo.

Com tudo igual, a decisão se encaminhou para os pênaltis. Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, assumiu a responsabilidade e garantiu a Raposa nas oitavas de final. Foram quatro cobranças defendidas.

