Cruzeiro oficializa contratação do lateral-direito Gabriel Dias, ex-Ceará

O Cruzeiro anunciou a contratação do lateral-direito Gabriel Dias, ex-Ceará. A chegada do jogador foi divulgada neste sábado, 22, de forma oficial pelo Twitter do clube mineiro. Aos 27 anos de idade, Gabriel estava livre no mercado desde que deixou o Ceará, no final da temporada passada.

O lateral-direito já estava treinando na Toca da Raposa, enquanto acertava os detalhes finais da negociação. O contrato do atleta com o clube celeste tem validade até o final deste ano. Gabriel deve disputar posição com o volante Rômulo, que também pode atuar pela ala direita. Além dos dois, o lateral Geovane, do time sub-20, deve passar a treinar com os profissionais após a Copinha.

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Dias teve poucas oportunidades na equipe principal do Alviverde e rodou pelo futebol brasileiro. Passou por Boa Esporte, Mogi Mirim, Bragantino, Paraná e Internacional. Em 2019, chegou ao Fortaleza, onde foi titular em boa parte da passagem do técnico Rogério Ceni. Já no ano passado, defendeu o Ceará. Pelo Vovô, disputou 30 partidas e marcou dois gols.

Após ter sido comprado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, no último mês de dezembro, a Raposa já anunciou vários reforços para reformular a equipe rumo à disputa da Série B em 2022. Dentre as principais contratações, estão o técnico uruguaio Paulo Pezzolano, o zagueiro Maicon, que teve passagens por Porto e São Paulo, e estava no Al Nassr, da Arábia Saudita. Anunciou ainda o atacante Edu, que foi artilheiro da última edição da Série B pelo Brusque, e o goleiro Rafael Cabral, que se destacou no Santos, mas estava no Reading, da Inglaterra.

