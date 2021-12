Cruzeiro vira Sociedade Anônima e registra novo CNPJ como clube-empresa

Nesta segunda-feira, 6, o Cruzeiro informou que teve o CNPJ como Sociedade Anônima do Futebol (SAF) registrado pela Receita Federal. O agora clube-empresa será identificado com o número 44.490.706/0001-54.

O presidente da Raposa, Sério Santos Rodrigues, comemorou o registro nas redes sociais, e ressaltou que "consolidamos o processo que levará o Cruzeiro ao seu devido lugar".

"Nasceu. A primeira Sociedade Anônima do Futebol, do Cruzeiro Esporte Clube, está criada e agora em operação com personalidade jurídica, com CNPJ. Novamente agradeço a todos que contribuíram para essa grande realização. Reuniões em dezembro de 1920 decidiram criar o Palestra Itália. Agora, em dezembro de 2021, renovamos esse ideal e consolidamos o processo que levará o Cruzeiro ao seu devido lugar", escreveu o dirigente.

O Cruzeiro passa por uma reformulação administrativa em meio à luta para frequentar a elite do futebol brasileiro novamente. A Raposa não conseguiu o acesso para a Série A mais uma vez, e disputará a segunda divisão pelo terceiro ano consecutivo.

Na edição de 2021, os mineiros terminaram apenas na 14ª colocação, com 48. O time somou 10 vitórias, 18 empates e 10 derrotas na competição.

