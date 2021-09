Cruzeiro vence a Ponte Preta por 1 a 0 e se afasta do Z-4 da Série B

Nas próximas quatro partidas do Campeonato Brasileiro, o Ceará irá enfrentar quatro times na parte de baixo da tabela, Grêmio (19º), Santos (14º), Chapecoense (20º) e Bahia (16º). Destes próximos adversários, dois serão em casa – Peixe e o Índio Conda. Apesar de aparentarem serem duelos promissores, os confrontos contra estas equipes tem sido uma “pedra no sapato” do Vovô. Dos quatro oponentes, o Alvinegro venceu apenas o Imortal, empatou com a Chape e foi derrotado pelos santistas e baianos.



Sobre o assunto Tiago Nunes avalia primeira semana como treinador do Ceará e elogia empenho dos atletas

Para presidente do Ceará, liminar do Flamengo permitindo ter público quebraria a isonomia da Série A

Tiago Nunes está regularizado e pode estrear como técnico do Ceará

O Ceará tem um aproveitamento de 41,6% e apenas uma vitória contra equipes do Z-4, que foi justamente contra o próximo adversário, o Grêmio. Na sua estreia, Tiago Nunes terá a oportunidade de melhorar o desempenho do Vovô diante das equipes piores colocadas na tabela e dar a primeira vitória como visitante do Alvinegro no Brasileirão.

Após o confronto contra o Gaúchos, o time de Porangabuçu enfrentará o Santos. O clube da baixada não vive um bom momento e acabou de passar por uma troca no comando. Com 22 pontos e na 14ª posição, os santistas estão empatados com o São Paulo, 15º, mas ficam à frente do rival pelo número de gols marcados (20 contra 15). O Peixe ainda é o segundo pior visitante e enfrentará o Vovô na Arena Castelão, o quinto melhor mandante.

Na rodada seguinte ao confronto contra os paulistas, o Ceará pegará o lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, em casa. Até a 20ª rodada da Série A, o Índio Conda e o Vovô são os únicos times que ainda não venceram como visitante. No primeiro turno, o Alvinegro empatou sem gols com a Chape e, no Castelão, busca a vitória.

Para fechar a sequência com clubes da parte inferior da tabela, o Alvinegro enfrentará o Bahia, 16º colocado da Série A. Após uma longa freguesia contra o Ceará, o Esquadrão vem de duas vitórias consecutivas e a conquista da Copa do Nordeste. Ainda assim, os baianos estão se recuperando dos mal resultados recentes na primeira divisão e o último jogo foi um triunfo por 4 a 2 contra o Fortaleza.

O primeiro jogo nesta sequência do Ceará será contra o Imortal será neste domingo, 22, às 11 horas, na Arena Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão. Com 24 pontos e na 10 posição, o Vovô almeja vencer na estreia de Tiago Nunes e subir na tabela.

Tags