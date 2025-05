Augusto reconhece derrota antes de votação no Corinthians, mas diz: "Jogo não acabou"

Augusto Melo deixa a presidência do Corinthians / Crédito: José Manoel Idalgo/ Agência Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, fez um pronunciamento no Parque São Jorge nesta segunda-feira, 26, reconheceu a derrota política antes mesmo da votação de impeachment no Conselho Deliberativo, que acontece logo mais. O mandatário deixou claro que não está renunciando à presidência e que irá brigar pelo posto. Ele não quis permanecer na sede do clube para aguardar o fim da votação, entendendo que será afastado por ter a minoria no CD.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Primeiramente, estou indignado. O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida. Saio do Corinthians neste momento, com salários em dia há sete meses, com planejamento de um ano que tinha tudo para dar certo", afirmou o dirigente. "Não é renúncia, ao contrário. Não vou participar dessa palhaçada. Não estou renunciando, vou brigar para continuar aqui. Vai ter a votação, mas eles são a maioria, não tenho dúvida de que a votação vai passar. Tem 60 dias para a Assembleia Geral e vamos brigar pelo Corinthians. Tudo o que fiz foi pelo Corinthians. Saio de cabeça erguida. O seu dever, torcedor, é também cobrar. Cobrem as aberturas das contas. Por que vocês acham que queriam me tirar daqui correndo? O torcedor agora tem a chance de cobrar as aberturas das contas. Façam isso pelo bem do Corinthians. Obrigado, até breve", concluiu. O encontro no Parque São Jorge retomará a votação iniciada no último dia 20 de janeiro. Na oportunidade, em uma reunião tumultuada que durou mais de quatro horas, 126 contra 114 conselheiros votaram a favor da admissibilidade do processo de destituição. Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment de Augusto Melo, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube.

Além disso, se o Conselho der parecer positivo quanto ao impeachment de Augusto, Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, terá de definir uma data para a Assembleia Geral, que é a última instância do processo de destituição, com a participação dos associados do clube. Nesse cenário, Augusto permaneceria afastado de suas funções até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral. Se os sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído. Se o impeachment não passar no Conselho Deliberativo, o caso será encerrado e Augusto Melo continuará normalmente no cargo de presidente.

ENTENDA OS MOTIVOS No dia 12 de agosto de 2024, a Comissão de Justiça do Corinthians entregou um relatório para o Conselho Deliberativo a respeito de investigações sobre alguns temas que envolvem a gestão de Augusto, como as negociações com a VaideBet (ex-patrocinadora máster) e a Gazin (empresa de colchões que tem espaço no uniforme de treino). Posteriormente, Augusto e pessoas que são ou foram ligadas à gestão foram ouvidas pela Comissão de Ética. Além do presidente, Armando Mendonça (segundo vice-presidente), Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro), Yun Ki Lee (ex-diretor jurídico), Fernando Perino (ex-integrante do departamento jurídico), Marcelo Mariano (diretor administrativo) e Rubens Gomes (ex-diretor de futebol) foram investigados internamente.

Augusto entregou sua defesa à Comissão de Ética no final de setembro. No dia 26 de agosto, de forma paralela à investigação, um grupo de conselheiros enviou ao Conselho um requerimento que solicita a destituição de Melo. O documento, de autoria do "Movimento Reconstrução SCCP", conteve mais de 50 assinaturas, número mínimo para que a solicitação fosse apreciada pelo presidente do CD. O documento pede "tramitação sucinta" e se apega, principalmente, ao Artigo 106, "b" e "d", do Estatuto do clube, além da Lei 14.597/23, referente a nova Lei Geral do Esporte, que dispõe sobre crimes de "Lavagem" ou ocultação de bens.