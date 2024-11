Corinthians: quais as chances de o time ir para a Libertadores?

Esse resultado também praticamente zerou a probabilidade do time cair para a segunda divisão. O clube alvinegro ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro , atualmente com 44 pontos.

No cenário atual, a probabilidade do Corinthians ficar entre os sete mais bem colocados da competição e garantir vaga na próxima Libertadores é de 18%. O clube vem performando bem com cinco vitórias consecutivas na competição.

Além disso, se o Cruzeiro, que ocupa hoje a sétima posição, triunfar sobre o Racing na final da Copa-Sul Americana, no sábado, 23, mais uma vaga para o Brasileirão será aberta, ampliando as chances do clube.

Chance de rebaixamento

A última vitória também eliminou praticamente as probabilidades do Timão ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. As chances do Corinthians jogar a Série B na próxima temporada são de apenas 0,016%.

Presidente do Corinthians pode sofrer impeachment; ENTENDA o caso