Corinthians recusa proposta do Wolverhampton por Yuri Alberto; confira

O Corinthians recusou a proposta do Wolverhampton pelo atacante Yuri Alberto . Os ingleses queriam a chegada do jovem de 22 amos por empréstimo, com opção de compra, modelo que não agradou ao Timão.

Yuri vive seu pior momento com a camisa do Corinthians. O atleta marcou seu último gol no dia 1º de novembro do ano passado, e começou 2024 sendo fortemente contestado pela Fiel Torcida.

O atacante revelado no Santos deve ganhar a concorrência de Pedro Raul, que já desembarcou em São Paulo e deve assinar contrato com o Timão nos próximos dias.

O contrato de Yuri Alberto com o Corinthians é válido até final de 2027.