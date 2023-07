Corinthians vence América-MG nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil

Com a classificação, o Clube do Parque São Jorge ainda embolsou R$ 9 milhões de premiação. Adversário na semifinal será o São Paulo

Foi com emoção, mas o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil de 2023. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Timão deu o troco e venceu o América-MG por 3 a 2, neste sábado, na Neo Química Arena, pela partida de volta das quartas de final do torneio. Nas penalidades, os paulistas superaram os rivais por 3 a 1.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Pelo lado alvinegro, Renato Augusto, Yuri Alberto e Róger Guedes, que se tornou o maior artilheiro do Arena, com 30 tentos, balançaram as redes. Benítez e Mastriani descontaram para os mineiros.

Nas penalidades, os donos da casa contaram com o brilho de Cássio, que defendeu duas penalidades. Além disso, Marcinho e Paulinho Boia perderam. Fábio Santos, Giuliano e Yuri Alberto converteram para os paulistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na semifinal, o Alvinegro encara o São Paulo, que eliminou o Palmeiras. Do outro lado da chave, Flamengo e Grêmio disputam uma vaga na grande final. A CBF ainda não definiu as datas da próxima fase.

Com a classificação, o Clube do Parque São Jorge ainda embolsou R$ 9 milhões de premiação.

Ambas as equipes voltam as suas atenções agora para a Sul-Americana. O Corinthians visita o Universitário, do Peru, na terça-feira, às 21h30, pela volta dos playoffs. Na ida, o Timão venceu por 1 a 0. No mesmo dia, mas às 19 horas, o América-MG recebe o Colo-Colo. No primeiro jogo, os mineiros perderam por 2 a 1.