Corinthians vence Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro

Com gols de Matheus Araújo e Guedes, Timão faz três pontos na estreia do Brasileirão 2023

O Corinthians estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro de 2023. A equipe venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, com gol do jovem Matheus Araújo e de Róger Guedes. O time de Fernando Lázaro não fez grande jogo, mas foi quem mais levou perigo ao longo dos 90 minutos e foi premiado.

Em um primeiro tempo de pouco brilho técnico, o Corinthians teve dificuldades para se impor diante de sua torcida. Além disso, o meia Giuliano teve que deixar o gramado após sentir uma lesão, dando entrada para Matheus Araújo.

Curiosamente, o jovem foi o autor do primeiro tento do triunfo alvinegro, após tabelar por dentro com Fausto e finalizar com categoria. Nos minutos finais, o Timão ainda ampliou com Róger Guedes, que anotou seu 11º gol na temporada. Nos acréscimos, o Cruzeiro descontou com Lucas Oliveira em cobrança de escanteio, mas não teve tempo para buscar a igualdade.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para encarar o Argentinos Juniors. O jogo válido pela segunda rodada da Copa Libertadores também será disputado na Neo Química Arena.

O jogo

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio. O Cruzeiro encaixou uma boa pressão na saída de bola do Timão e teve mais posse de bola, mas o Timão foi quem criou as melhores chances. Aos oito minutos, Matheus Bidu finalizou com muito perigo de longa distância, mas parou no goleiro Rafael Cabral. Já aos 17, Gil cabeceou perto da meta cruzeirense em uma cobrança de escanteio batida por Fagner.

O primeiro tempo também reservou uma notícia ruim para o Corinthians: o meia Giuliano deixou o gramado lesionado e o jovem Matheus Araújo entrou em seu lugar. O atleta de 32 anos estava fazendo a função de Renato Augusto, caindo pelo setor esquerdo do campo.

A etapa complementar tinha cenário semelhante até o gol de Matheus Araújo, aos 22 minutos. O meia tabelou por dentro com Fausto e saiu na cara de Rafael Cabral, deslocando o goleiro. Ao comemorar, o garoto se emocionou e foi celebrado pelos companheiros.

O Corinthians teve a chance de ampliar logo em seguida, com Yuri Alberto. O atacante de 22 anos recebeu cruzamento na medida de Fagner, mas parou em Rafael Cabral, que fez difícil defesa. Depois disso, o Cruzeiro aumentou o ritmo no ataque e empurrou o Timão para o campo de defesa.

Apesar da pressão celeste, o Timão foi eficiente nos contragolpes e encontrou campo para atacar. Aos 42 minutos, o Timão sacramentou a vitória com Róger Guedes, que aproveitou rebote em cobrança de escanteio e finalizou sem problemas para estufar a rede cruzeirense.

O Cruzeiro ainda chegou a descontar nos acréscimos com o zagueiro Lucas Oliveira em cobrança de escanteio, mas já era tarde demais para buscar o empate. O Timão conseguiu se segurar e garantir os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 CRUZEIRO

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data: 16 de abril de 2023 (domingo)

Hora: às 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Penna

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Fausto Vera, Roni, Fagner, Róger Guedez (Corinthians); Lucas Oliveira, Nikão (Cruzeiro)

GOLS: Corinthians: Matheus Araújo (22 minutos do 2T) e Róger Guedes (42 minutos do 2T); Cruzeiro: Lucas Oliveira (52 minutos do 2T)

Público pagante: 41.304

Público total: 41.716

Renda: R$ 2.681.550,00

