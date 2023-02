"Corinthians vai brigar para não cair no Brasileirão", diz Cicinho, ex-lateral do São Paulo

Nesta segunda-feira, 13, o ex-lateral de São Paulo e Real Madrid, Cicinho afirmou que o Corinthians irá lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2023. O comentarista da SBT também criticou a dependência do Timão por Renato Augusto.

"O Corinthians, capengando assim, vai brigar para não cair no Brasileiro. Vocês têm que ser realistas", declarou Cicinho, ao programa Arena SBT.

No último domingo, o Corinthians encarou a Portuguesa no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e não saiu do 0 a 0. Pelo Campeonato Paulista, a equipe já acumula dois empates, contra Inter de Limeira e Portuguesa, e duas derrotas, para São Bernardo e RB Bragantino.

"Se continuar desse jeito, com esse time do jeito que está (vai brigar para não cair). Na dependência do Renato Augusto, que não tem condições de suportar os 90 minutos. Não porque a preparação física dele não suporta, é que o Corinthians depende tanto dele que ele corre além do que pode. Tudo é Renato Augusto", disse o ex-jogador.

Renato Augusto só atuou por mais de 90 minutos duas vezes neste início de temporada e acabou ficando de fora de duas partidas. Entretanto, o meia já participou diretamente de dois gols, dos sete marcados ao todo pelo Corinthians no estadual.

O próximo desafio da equipe de Fernando Lázaro é o derby contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira, 16, pela 9ª rodada do Paulistão.