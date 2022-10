Ao ser questionado sobre a esposa, Vítor Pereira se irrita em coletiva

10:09 | Out. 27, 2022

O técnico do Corinthians se irritou durante uma coletiva realizada na última quarta-feira, 26, ao ser questionado por um repórter sobre a sua esposa. Em uma parte de sua resposta, ele declarou: “Está se metendo em um assunto que não tem a ver com o futebol. Não te respondo nenhuma palavra.”



Com a informação confirmada pelo Corinthians de que a renovação ou não de Vítor Pereira para 2023 só será decidida no fim do brasileiro, muitos rumores estão sendo levantados sobre a sua saída. Inclusive, sobre a possibilidade dele não ficar por questões particulares.



Assim, o repórter Marco Bello, da Rádio Transamérica, questionou o Vítor Pereira sobre a permanência no time. "A informação que temos é que sua esposa quer que você vá embora, mas você quer ficar. Quem manda na sua casa?".



Logo após a pergunta, o técnico do Corinthians se irritou. “Meu amigo, como eu tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Os meus pais me deram educação e eu não vou responder. Você foi mau educado. Está se metendo em um assunto que não tem a ver com o futebol. Não te respondo nenhuma palavra. O respeito que você teve por mim, é o respeito que eu tenho pelo senhor”, replicou o treinador.

Pedido de desculpas

A repercussão sobre a pergunta do repórter e a resposta do treinador foi grande. Por isso, em um perfil nas redes sociais, o jornalista Marco Bello declarou que errou na forma que questionou o Vítor Pereira.



“Amigos, fiz uma reflexão assim que cheguei em casa e quero dividir com vocês: fui muito mal na minha pergunta ao técnico Vitor Pereira do Corinthians. Era pra ter sido uma pergunta descontraída, mas não saiu assim e acabou soando ofensiva. Quero aqui pedir desculpas ao Vitor e,quando puder encontrá-lo, o farei novamente. Espero que entendam... ou pelo menos compreendam meu arrependimento. Abraços a todos e fiquem em paz”, publicou o repórter.



Confira o vídeo

