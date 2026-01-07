Três times cearenses entram em campo pela Copinha nesta quarta

Três times cearenses entram em campo pela Copinha nesta quartaFortaleza irá em busca da liderança de sua chave, enquanto Ferroviário e Quixadá brigam para manter vivo o sonho de classificação
O futebol cearense terá agenda cheia nesta quarta-feira, 7, na maior competição de base do Brasil. Pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, entrarão em campo três dos quatro representantes locais.
Nesta quarta-feira, 7, a principal disputa entre os times locais será do Fortaleza. A equipe tricolor irá em busca da liderança do grupo 23 quando, às 15h15min, enfrenta o Confiança-PB em Mogi das Cruzes.
Com três pontos somados, o Leão quer uma vitória robusta para assumir a liderança do chaveamento. Hoje, o time está na segunda colocação pelo saldo de gols, tendo um tento a menos que o União Mogi, o líder.
Na primeira rodada, gol marcado por João Lima garantiu ao Leão o triunfo por 1 a 0 diante do Centro Olímpico-SP. O adversário paraibano chega em busca dos primeiros pontos, já que em seu primeiro jogo foi superado pelo União Mogi por 2 a 0.
A situação do Ferroviário é bem diferente. A equipe coral vai em busca de se recuperar para voltar a sonhar com uma classificação após, na primeira rodada, ser superada pelo Ibrachina por 5 a 0. A goleada o jogou para a lanterna do Grupo 30, no qual Bangu e Santo André, que empataram em 1 a 1 na primeira partida, ocupam respectivamente a segunda e terceira colocações.
Para buscar seu primeiro triunfo, o Tubarão da Barra joga diante do Bangu no Ibrachina Arena às 13h15min.
A situação do Quixadá é semelhante, ainda que matematicamente menos difícil. O time cearense enfrenta o Cuiabá às 16h15min no estádio Fonte Luminosa, estádio da Ferroviária. O grupo quer a primeira vitória no torneio após ser derrotada em 1 a 0 pela de casa em sua estreia. O adversário, Cuiabá, é o líder da chave com três pontos após vencer o América-RJ por 2 a 0 em sua estreia.
O Ceará, o quarto representante, entrou em campo nesta terça-feira, 6, após o fechamento da página. O resultado da partida se encontra disponível em opovo.com.br/esportes.