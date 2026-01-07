Três times cearenses entram em campo pela Copinha nesta quarta

Fortaleza estreou na Copinha 2026 com vitória sobre o Centro Olímpico-SP / Crédito: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC

O futebol cearense terá agenda cheia nesta quarta-feira, 7, na maior competição de base do Brasil. Pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, entrarão em campo três dos quatro representantes locais. Nesta quarta-feira, 7, a principal disputa entre os times locais será do Fortaleza. A equipe tricolor irá em busca da liderança do grupo 23 quando, às 15h15min, enfrenta o Confiança-PB em Mogi das Cruzes.

Com três pontos somados, o Leão quer uma vitória robusta para assumir a liderança do chaveamento. Hoje, o time está na segunda colocação pelo saldo de gols, tendo um tento a menos que o União Mogi, o líder. Na primeira rodada, gol marcado por João Lima garantiu ao Leão o triunfo por 1 a 0 diante do Centro Olímpico-SP. O adversário paraibano chega em busca dos primeiros pontos, já que em seu primeiro jogo foi superado pelo União Mogi por 2 a 0. A situação do Ferroviário é bem diferente. A equipe coral vai em busca de se recuperar para voltar a sonhar com uma classificação após, na primeira rodada, ser superada pelo Ibrachina por 5 a 0. A goleada o jogou para a lanterna do Grupo 30, no qual Bangu e Santo André, que empataram em 1 a 1 na primeira partida, ocupam respectivamente a segunda e terceira colocações. Para buscar seu primeiro triunfo, o Tubarão da Barra joga diante do Bangu no Ibrachina Arena às 13h15min.