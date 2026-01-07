Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três times cearenses entram em campo pela Copinha nesta quarta

Três times cearenses entram em campo pela Copinha nesta quarta

Fortaleza irá em busca da liderança de sua chave, enquanto Ferroviário e Quixadá brigam para manter vivo o sonho de classificação
Atualizado às Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O futebol cearense terá agenda cheia nesta quarta-feira, 7, na maior competição de base do Brasil. Pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, entrarão em campo três dos quatro representantes locais. 

Nesta quarta-feira, 7, a principal disputa entre os times locais será do Fortaleza. A equipe tricolor irá em busca da liderança do grupo 23 quando, às 15h15min, enfrenta o Confiança-PB em Mogi das Cruzes.

Com três pontos somados, o Leão quer uma vitória robusta para assumir a liderança do chaveamento. Hoje, o time está na segunda colocação pelo saldo de gols, tendo um tento a menos que o União Mogi, o líder.

Na primeira rodada, gol marcado por João Lima garantiu ao Leão o triunfo por 1 a 0 diante do Centro Olímpico-SP. O adversário paraibano chega em busca dos primeiros pontos, já que em seu primeiro jogo foi superado pelo União Mogi por 2 a 0. 

A situação do Ferroviário é bem diferente. A equipe coral vai em busca de se recuperar para voltar a sonhar com uma classificação após, na primeira rodada, ser superada pelo Ibrachina por 5 a 0. A goleada o jogou para a lanterna do Grupo 30, no qual Bangu e Santo André, que empataram em 1 a 1 na primeira partida, ocupam respectivamente a segunda e terceira colocações.

Para buscar seu primeiro triunfo, o Tubarão da Barra joga diante do Bangu no Ibrachina Arena às 13h15min. 

A situação do Quixadá é semelhante, ainda que matematicamente menos difícil. O time cearense enfrenta o Cuiabá às 16h15min no estádio Fonte Luminosa, estádio da Ferroviária. O grupo quer a primeira vitória no torneio após ser derrotada em 1 a 0 pela de casa em sua estreia. O adversário, Cuiabá, é o líder da chave com três pontos após vencer o América-RJ por 2 a 0 em sua estreia.

O Ceará, o quarto representante, entrou em campo nesta terça-feira, 6, após o fechamento da página. O resultado da partida se encontra disponível em opovo.com.br/esportes.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar