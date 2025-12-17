Em ritmo de pré-temporada, Horizonte segue planejamento para o Campeonato Cearense 2026

A atividade terá duração de 90 minutos, divididas igualmente em três partes. Ao longo do período, ambas as comissões técnicas poderão observar o encaixe e desempenho dos atletas, além do esquema tático adotado no plano de jogo.

Os preparativos do Horizonte para o ano de 2026 já começaram. Com a pré-temporada iniciada no dia 5 de dezembro, o clube terá, nesta quarta-feira, 17, mais uma etapa do planejamento. Em jogo-treino, o time enfrentará o Floresta, às 15h30min, no Centro de Treinamento Felipe Santiago.

Assim como o Floresta, o Galo do Tabuleiro tem presença confirmada na disputa do Campeonato Cearense. O objetivo inicial da equipe é garantir a permanência na competição e conquistar uma vaga em um torneio nacional de 2027.

Com a manutenção de alguns atletas e a contratação de reforços, o treinador Adriano Albino segue no comando do Horizonte, uma vez que assumiu na reta final da Série D desta temporada.

“A gente tem tentado implementar conteúdos dentro daquilo que a gente acredita para a nossa forma de jogar. Nós, da comissão, temos trabalhado muito, avaliado muito cada sessão de treino, dia após dia, ir construindo a nossa forma de jogar para que a gente possa ir pensando, passo a passo, na nossa estreia”, comentou o treinador.

Primeiros compromissos do Horizonte em 2026

No Campeonato Cearense 2026, o Horizonte terá a fase de grupos durante o mês de janeiro. A estreia está marcada para o dia 7 de janeiro, diante do Quixadá, no Estádio Domingão. Em seguida, duelará contra Maracanã, Ferroviário e, por último, Fortaleza.