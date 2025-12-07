Noite das Personalidades Esportivas reúne homenageados nesta segunda-feira, 8

Noite das Personalidades Esportivas de 2025 acontece na Fiec nesta segunda-feira, 8 de dezembro / Crédito: João Filho Tavares

A 53ª edição da Noite das Personalidades Esportivas acontece nesta segunda-feira, 8 de dezembro, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Conhecida como o “Oscar do Esporte”, a cerimônia celebra os destaques do ano no cenário esportivo cearense em diferentes categorias, escolhidos por 19 cronistas esportivos. Os vencedores foram anunciados em novembro, durante o programa Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, apresentado pelo jornalista Sérgio Ponte, idealizador da premiação.

Entre os dirigentes homenageados, houve empate técnico: o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o CEO de futebol do clube, Haroldo Martins, dividirão o prêmio em 2025. Ambos recebem a homenagem pela primeira vez. O treinador eleito foi Léo Condé, também do Ceará, escolhido de forma unânime. No comando do clube desde a temporada passada. Atleta, revelação e arbitragem O zagueiro Willian Machado, do Ceará, foi eleito o atleta destaque da temporada, com oito votos. Também foram lembrados na categoria Pedro Raul, Galeano, Dieguinho, João Ricardo e Breno Lopes. A revelação do ano é Gustavo Mancha, atleta formado no Fortaleza e atualmente no Olympiacos, da Grécia. Na arbitragem, o assistente Fifa Nailton Oliveira foi o escolhido pelos cronistas.

Personalidade esportiva do ano A homenagem mais aguardada da noite será para Eveliny Almeida, ex-árbitra Fifa. Ela se torna a personalidade esportiva do ano e volta ao evento pela segunda vez. A primeira havia sido como árbitra Fifa, quando se tornou a primeira mulher cearense no quadro da entidade. Em entrevista ao Esportes O POVO, Eveliny celebrou o reconhecimento: “Fico muito feliz pela homenagem que irei receber na Noite das Personalidades, pela segunda vez. A primeira foi como árbitra Fifa, por ter sido a primeira mulher do Estado. Agora, retorno como personalidade nacional. Estou muito feliz e honrada.”

A cerimônia desta segunda-feira deve reunir dirigentes, atletas, profissionais da imprensa e convidados em uma noite dedicada a reconhecer quem marcou o esporte cearense ao longo de 2025. Confira a lista completa dos homenageados Futebol Dirigentes: João Paulo Silva (CE) – 10 votos; Haroldo Martins (CE) – 9 votos. Jogador: Wilian Machado (CE) – 8 votos.

Técnico: Léo Condé (CE) – 19 votos. Jogador Revelação: Gustavo Manchaa (Fortaleza) – 8 votos. Árbitro: Nailton de Oliveira Junior – 11 votos.