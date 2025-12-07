Noite das Personalidades Esportivas reúne homenageados nesta segunda-feira, 8

Noite das Personalidades Esportivas reúne homenageados nesta segunda-feira, 8Premiação é conhecida como o "Oscar do Esporte" por reconhecer os destaques do ano no cenário esportivo cearense em diferentes categorias
A 53ª edição da Noite das Personalidades Esportivas acontece nesta segunda-feira, 8 de dezembro, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Conhecida como o “Oscar do Esporte”, a cerimônia celebra os destaques do ano no cenário esportivo cearense em diferentes categorias, escolhidos por 19 cronistas esportivos.
Os vencedores foram anunciados em novembro, durante o programa Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, apresentado pelo jornalista Sérgio Ponte, idealizador da premiação.
Entre os dirigentes homenageados, houve empate técnico: o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o CEO de futebol do clube, Haroldo Martins, dividirão o prêmio em 2025. Ambos recebem a homenagem pela primeira vez.
O treinador eleito foi Léo Condé, também do Ceará, escolhido de forma unânime. No comando do clube desde a temporada passada.
Atleta, revelação e arbitragem
O zagueiro Willian Machado, do Ceará, foi eleito o atleta destaque da temporada, com oito votos. Também foram lembrados na categoria Pedro Raul, Galeano, Dieguinho, João Ricardo e Breno Lopes.
A revelação do ano é Gustavo Mancha, atleta formado no Fortaleza e atualmente no Olympiacos, da Grécia. Na arbitragem, o assistente Fifa Nailton Oliveira foi o escolhido pelos cronistas.
Personalidade esportiva do ano
A homenagem mais aguardada da noite será para Eveliny Almeida, ex-árbitra Fifa. Ela se torna a personalidade esportiva do ano e volta ao evento pela segunda vez. A primeira havia sido como árbitra Fifa, quando se tornou a primeira mulher cearense no quadro da entidade.
Em entrevista ao Esportes O POVO, Eveliny celebrou o reconhecimento:
“Fico muito feliz pela homenagem que irei receber na Noite das Personalidades, pela segunda vez. A primeira foi como árbitra Fifa, por ter sido a primeira mulher do Estado. Agora, retorno como personalidade nacional. Estou muito feliz e honrada.”
A cerimônia desta segunda-feira deve reunir dirigentes, atletas, profissionais da imprensa e convidados em uma noite dedicada a reconhecer quem marcou o esporte cearense ao longo de 2025.
Confira a lista completa dos homenageados
Futebol
Dirigentes: João Paulo Silva (CE) – 10 votos; Haroldo Martins (CE) – 9 votos.
Jogador: Wilian Machado (CE) – 8 votos.
Técnico: Léo Condé (CE) – 19 votos.
Jogador Revelação: Gustavo Manchaa (Fortaleza) – 8 votos.
Árbitro: Nailton de Oliveira Junior – 11 votos.
Homenageados Especiais
Júnior Cearense – técnico do Maracanã.
Lucas Mota – imprensa esportiva.
Ciro Câmara – imprensa; documentário futebolístico sobre Amilton Melo.
Lúcio Brasileiro – jornalista; personalidade esportiva de todos os tempos.
Esporte Amador
Atleta: Arthur Patricio – aluno do Colégio Christus; goleiro do futsal do Fortaleza.
Dirigente Interiorano: Roberto Pessoa – Maracanaú.
Dirigente Promocional: Paulo André Holanda – SESI; comandou a Copa Fiec 75 anos, a maior competição amadora do ano.
Dirigente Educacional da Década: José de Carvalho Rocha – Colégio Christus.
Empresas Agraciadas
Mercantil São Luiz – Promotora.
Sopai Hospital Infantil – Filantropia.
Personalidade Esportiva Brasileira do Ano
Evelyne Almeida – única árbitra cearense a fazer parte da Comissão Nacional da Arbitragem Brasileira.
Comenda Jornalista Alan Neto
Ricardo Cavalcante – presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará.
Francisco Chagas Vieira – secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Ceará.