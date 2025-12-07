AO VIVO: Ceará e Fortaleza brigam pela permanência na última rodada da Série A; acompanhe

Vovô e Leão entram em campo hoje, 7, para enfrentar Palmeiras e Botafogo, respectivamente. Duelos são válidos pela 38ª rodada da Série A

Representantes cearenses na Série A, Ceará e Fortaleza entram em campo na tarde deste domingo, 7, buscando a permanência na elite do futebol brasileiro. Atuando na Arena Castelão, o Vovô enfrenta o Palmeiras, enquanto o Leão visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos (RJ).

Ambas as partidas começarão às 16 horas (horário de Brasília). Dependendo apenas de si, Alvinegro e Tricolor ocupam a 15ª e 16ª posição da tabela, respectivamente, com 43 pontos.