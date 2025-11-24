Tainá, Balbino e Paulinha disputam artilharia na decisão do Cearense Feminino

Em definição do título do Cearense Feminino, Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, com transmissão do Youtube do Esportes O POVO e da TV O POVO

Com transmissão Esportes O POVO e TV O POVO, o duelo desta terça-feira, 25, entre Ceará e Fortaleza pela segunda final do Campeonato Cearense Feminino às 19 horas no estádio Presidente Vargas irá definir não só quem será o campeão estadual — após o empate sem gols no primeiro embate —, mas também como será finalizada a artilharia do torneio. A disputa, assim como a da final, está entre Leoas e Alvinegras.

Do lado do Fortaleza, a busca pela marca de maior artilheira está principalmente entre Tainá e Eduarda Balbino. Individualmente, cada uma das atacantes possui 10 gols marcados na competição. Há, no entanto, outras duas atletas tricolores que podem alcançar a ponta de mais gols marcados no torneio: Natália e Akhemi já marcaram 9 tentos.