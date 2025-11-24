Tainá, Balbino e Paulinha disputam artilharia na decisão do Cearense Feminino

Tainá, Balbino e Paulinha disputam artilharia na decisão do Cearense FemininoEm definição do título do Cearense Feminino, Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, com transmissão do Youtube do Esportes O POVO e da TV O POVO
Com transmissão Esportes O POVO e TV O POVO, o duelo desta terça-feira, 25, entre Ceará e Fortaleza pela segunda final do Campeonato Cearense Feminino às 19 horas no estádio Presidente Vargas irá definir não só quem será o campeão estadual — após o empate sem gols no primeiro embate —, mas também como será finalizada a artilharia do torneio. A disputa, assim como a da final, está entre Leoas e Alvinegras.
Do lado do Fortaleza, a busca pela marca de maior artilheira está principalmente entre Tainá e Eduarda Balbino. Individualmente, cada uma das atacantes possui 10 gols marcados na competição. Há, no entanto, outras duas atletas tricolores que podem alcançar a ponta de mais gols marcados no torneio: Natália e Akhemi já marcaram 9 tentos.
Os números refletem não só a coletividade da equipe comandada por Erandir, mas os próprios números da temporada: em 26 jogos disputados, o time possui 121 gols marcados. 80 desses tentos ocorreram no Cearense Feminino.
Do lado do Ceará, a briga é isoladamente de Paulinha. No grupo comandado por Erivelton Viana desde desde o Cearense do ano passado, a camisa 20 das Alvinegras possui 9 gols marcados para o clube de Porangabuçu no Estadual de 2025, sendo destaque absoluto do ataque do Vovô. Na atual campanha, o Ceará possui 35 gols marcados no Cearense Feminino após nove jogos. Na temporada, são 17 jogos, com 48 gols feitos.
Confira as artilheiras do Fortaleza no Cearense:
- 10 gols - Tainá, Eduarda Balbino
- 9 gols - Natália, Akhemi
- 6 gols - Sara
- 5 gols - Priscilla
- 4 gols - Greise
- 3 gols - Andressa Anjos e Érika
- 2 gols - Bruna, Thalita, Geovana, Jhow, Camille, Kathleen
- 1 gol - Duda Batista, Nainara, Leidiane, Lorrana, Beatriz, Lara Raquele, Tefah, Ana Rebeca
Confira as artilheiras do Ceará no Cearense:
- 9 gols - Paulinha
- 3 gols - Jojo, Dudinha, Bia
- 2 gols - Girlane, Dri, Evelyn, Kailany, Michele Carioca
- 1 gol - Suyane, Jady, Bianquinha, Shakira, Alê, Kethilyn
