AO VIVO: transmissão com imagens de Ceará x Fortaleza pelo Cearense Feminino

Alvinegras e Leoas se enfrentam a partir das 15 horas desta quinta-feira, 16. TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO transmitem jogo ao vivo
Ceará e Fortaleza medem forças nesta quinta-feira, 16, a partir das 15 horas, no Estádio Franzé Moares, em Itaitinga, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino 2025. Veja transmissão ao vivo e com imagens do Clássico-Rainha:

O duelo entre Alvinegras e Leoas será exibido pela TV O POVO (48.2) e pelo YouTube do Esportes O POVO a partir das 14h45min, com narração de Alessandro Oliveira, comentários de Iara Costa e Mateus Moura e reportagens de Horácio Neto.

Assista à transmissão com imagens de Ceará x Fortaleza:

