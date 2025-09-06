Fortaleza vence Ceará em Clássico-Rei e segue invicto no Cearense Sub-20

O Leão manteve-se como líder isolado do Grupo B, enquanto o Vovô, apesar do revés, continuou na primeira colocação do Grupo A

Em Clássico-Rei, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense Sub-20, o Fortaleza levou a melhor no Presidente Vargas e venceu o Ceará por 1 a 0, com gol de Carlos Miguel. Com o resultado, o Tricolor do Pici avançou como líder isolado da Grupo B, com campanha invicta de sete vitórias e um empate.

O Alvinegro de Porangabuçu, apesar do revés, avançou à próxima fase do torneio como líder do Grupo A, com seis vitórias, um empate e uma derrota. Vovô e Leão, antes do Clássico-Rei, dividiam o posto de únicas equipes invictas da competição até então.