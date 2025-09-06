Fortaleza vence Ceará em Clássico-Rei e segue invicto no Cearense Sub-20

Fortaleza vence Ceará em Clássico-Rei e segue invicto no Cearense Sub-20O Leão manteve-se como líder isolado do Grupo B, enquanto o Vovô, apesar do revés, continuou na primeira colocação do Grupo A
Em Clássico-Rei, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense Sub-20, o Fortaleza levou a melhor no Presidente Vargas e venceu o Ceará por 1 a 0, com gol de Carlos Miguel. Com o resultado, o Tricolor do Pici avançou como líder isolado da Grupo B, com campanha invicta de sete vitórias e um empate.
O Alvinegro de Porangabuçu, apesar do revés, avançou à próxima fase do torneio como líder do Grupo A, com seis vitórias, um empate e uma derrota. Vovô e Leão, antes do Clássico-Rei, dividiam o posto de únicas equipes invictas da competição até então.
Com bola rolando, o Fortaleza não perde para o Ceará na categoria sub-20 desde 2022. Nesse período, as equipes se enfrentaram em oito ocasiões por quatro torneios diferentes: Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes. O Leão venceu seis e empatou duas.
Um desses empates, entretanto, ocorreu recentemente, pela semifinal do Nordestão. Nas penalidades, após reviravoltas, o Vovô conquistou a vitória e, consequentemente, a vaga na grande decisão do certame regional.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente