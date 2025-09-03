Nos pênaltis, Ceará elimina Fortaleza na Copa do Nordeste Sub-20

Nos pênaltis, Ceará elimina Fortaleza na Copa do Nordeste Sub-20Em um jogo truncado e com poucas chances de gol, Ceará e Fortaleza ficaram no 0 a 0 e o Vovô avançou nos pênaltis
O Ceará eliminou o Fortaleza no Clássico-Rei válido pelas semifinais da Copa do Nordeste. A partida, que ocorreu na tarde desta quarta-feira, 3, terminou pelo placar de 0 a 0, com o Vovô superando o Leão por 5 a 4 nas penalidades máximas.
O Alvinegro espera o vencedor de Bahia x Vitória para saber quem será o adversário das finais. O Bavi que define o segundo finalista ocorre nesta sexta-feira, 5.
Fortaleza 0 (4) x (5) 0 Ceará: o jogo
Os cinco minutos iniciais ditaram bem o que seria o ritmo da primeira etapa. Tanto Fortaleza, quanto Ceará, preencheram com muitos jogadores o lado direito do campo, dificultando jogadas mais trabalhadas e utilizando muitos passes longos.
Aos três minutos, a equipe tricolor teve a primeira chance de gol. Arthur Barbosa e Tomás Rocco fizeram jogada ensaiada no escanteio e o chileno chutou da lateral do campo para uma difícil defesa do goleiro Gustavo Martins.
O Leão teria outra chance clara de gol aos 12 minutos da primeira etapa, em uma construção rápida que se iniciou com Dimas e Carlos Miguel do lado esquerdo e encontrou Rocco na segunda trave. Novamente, o camisa 7 chutou com força, mas a bola assou à direita do gol.
O Vovô, por sua vez, teve mais posse durante os 45 minutos iniciais. A equipe comandada por Alison Henry contou com a qualidade de Uchella e Melk para fazer a bola transitar no meio-campo, mas devido a um adversário muito fechado, a equipe optou por muitos cruzamentos no último terço.
Nos acrecíamos, ouve um princípio de confusão devido uma falta marcada para o Fortaleza, mas não houve expulsos.
No início da segunda etapa, Léo Porto, treinador leonino, colocou Kauan Richard no lugar de Arthur Barbosa e passou a ter controle das ações do jogo. A melhora ofensiva também passou por um maior envolvimento do volante Bruninho jogo, que conduziu a saída de bola e auxiliou na armação da equipe.
Antes dos 20 minutos da etapa complementar, o Ceará buscou responder o crescimento do Tricolor com as entradas de Aloísio e Zé Neto, nos lugares de Melk e Rian Patrick. Na mesma janela de mudanças, o Leão trocou o atacante Fash, que fez uma partida apagada, por Caio Wesley.
As mudanças, contudo, não surtiram efeito. O Fortaleza seguiu tendo mais posse, porém, encontrando dificuldades de criar chances claras de gol, enquanto o Alvinegro não conseguiu retornar ao ritmo da primeira etapa e se manteve bastante recuada.
Sem gols durante 90 minutos, a partida se encaminhou para os pênaltis. Assim como a Holanda na Copa do Mundo de 2014, o Ceará optou por alterar os goleiros para as cobranças de pênalti e Gustavo Martins deu vaga para David Soares.
O Fortaleza iniciou as cobranças, e abriu 1 a 0 com Kauã Richard; na sequência, Gabriel Amaral deixou tudo igual; o volante João Costa cobrou bem e abriu 2 a 2; o zagueiro Pedro Gilmar acertou sua penalidade e deixou tudo igual novamente.
O também defensor Kauã Rocha bateu alto, acertou a trave, mas conferiu sua cobrança. Na terceira cobrança, Gabriel Rocha cobrou e Cássio defendeu, garantindo vantagem para o Tricolor. Líder da equipe, Bruninho cobrou e aumentou a contagem para 4 a 2.
João Gabriel, camisa 8 do Vovô, acertou sua cobrança e deixou a equipe Alvinegra viva na disputa. Na cobrança que poderia dar a classificação para o Leão, Dimas tentou uma cavadinha e acertou a trave, dando a oportunidade do Ceará empatar o jogo.
Zé Neto conferiu para a equipe de Porangabuçu e levou a disputa foi para as cobranças alternadas. O goleiro Deivid Soares defendeu a cobrança de André e Júlio conferiu para o Vovô, garantindo a passagem para a final da Copa do Nordeste Sub-20.
