Radialista esportivo Chico Rocha morre aos 75 anos

O comunicador teve passagens pela rádio O POVO nos anos 1990 e trabalhou na comunicação de Juraci Magalhães

O velório ocorrerá na manhã desta segunda-feira, 1º, na Funerária Alvorada, na avenida Domingos Olímpio, José Bonifácio, e sepultamento, no Parque da Paz.

Faleceu na tarde deste domingo, 31, o comentarista Chico Rocha, aos 75 anos, vítima de um infarto. O radialista atuou por várias décadas na crônica esportiva cearense. O cronista nasceu em Canindé, no dia 7 de março de 1950, e deixa a esposa, três filhos e cinco netos.

Nos anos 1990, o cronista teve duas passagens pela rádio O POVO, uma no início da década, outra no final do mesmo período. Chico se notabilizou por ser um grande parceiro de Vilar Marques, histórico narrador do rádio cearense. Ambos trabalharam juntos como repórteres na rádio Verdes Mares nos anos 1970, com Rocha cobrindo o Ceará e Marques o Fortaleza.

Em 1978 a dupla montou sua própria equipe, o "Timão", na Rádio Clube. Foi na transição de repórter para comentarista que Chico recebeu o apelido de "O comentarista de todas as torcidas".

A equipe co-fundada por Chico passou pelas rádios Iracema, Uirapuru, Assunção, Metropolitana, O POVO, e Cidade, onde a equipe foi encerrada. Chico Rocha ainda teve um programa matinal na rádio Dragão do Mar, junto da radialista Márcia Dias, e sua última emissora foi a rádio Assunção.

Além da crônica esportiva, Chico Rocha também foi coordenador de comunicação na equipe do Prefeito Juraci Magalhães no mandato de 1997 a 2000.