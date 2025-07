Iguatu empata com Sampaio Corrêa e dá adeus à Série D; Maracanã se despede com vitória

Com os resultados da última rodada, o Azulão encerrou a primeira fase na 5ª posição do Grupo A2 da Quarta Divisão; já o Bicolor Metropolitano foi o lanterna do mesmo grupo

Após perder o acesso à Série C nos pênaltis, na temporada passada, o Iguatu não conseguiu o avanço ao mata-mata do certame após empatar por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa-MA, na tarde deste sábado, 26, no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

Dois cearenses encerraram suas participações nesta edição da Série D. Ao fim da fase de grupos, Iguatu e Maracanã não conseguiram uma posição no G-4 do Grupo A2 da Quarta Divisão e se despediram da competição nesta temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após um primeiro tempo sem oportunidades para ambos os lados, o Azulão do Centro-Sul até conseguiu abrir o placar com gol de Anderson Sobral. Após uma cobrança de falta aos 44 minutos da etapa inicial, o defensor bem posicionado aproveitou o rebote do goleiro da maranhense e abriu o placar.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu com o mesmo ritmo travado da primeira etapa. Até que, aos 10 minutos, Rodrigo Correia para o contra-ataque do Sampaio, recebe o segundo cartão amarelo e deixa a equipe cearense com um jogador a menos pelo restante do confronto.

Mesmo com um atleta a menos em campo, o Iguatu até conseguiu resistir as tramas ofensivas da Bolívia Querida. Até que, aos 31 minutos da etapa final, Dedé recebe um cruzamento rasteiro, vindo da direita, e conclui de letra, empatando o marcador. Com um jogador a menos — e precisando da vitória para seguir na competição — o Iguatu buscou seu segundo gol, mas sem sucesso.

Com o empate, o Azulão terminou sua campanha na Série D na 5ª posição do Grupo A2, com 18 pontos conquistados na fase de grupos do certame. No mesmo horário, o Maranhão bateu o Altos-PI por 1 a 0 e assumiu a 4ª colocação dos cearenses.