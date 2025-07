Cangayceiros: documentário sobre time LGBTQIA+ de Fortaleza é exibido neste sábado, 26

O evento de lançamento terá início às 15 horas / Crédito: Pedro Mairton

O documentário audiovisual “Cangayceiros: Ocupando Espaços em Campo”, dirigido e produzido pelos jornalistas Pedro Mairton e Hellen Queiroz, será exibido às 15 horas deste sábado, 26, na Kuya — Centro de Design do Ceará. O longa narra como um time LGBTQIA+ de Fortaleza nasceu e resiste ao preconceito ao longo de seis anos de existência no futebol 7. O evento, que tem entrada gratuita, contará ainda com um momento de debate sobre LGBTfobia no esporte. Junto aos diretores do filme, estarão membros do clube — sendo um deles o presidente —, a secretária da diversidade do Ceará, Mitchelle Meira, e dois jornalistas e colunistas do O POVO: André Bloc e Iara Costa.