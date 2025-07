Torcedores do Ceará e Fortaleza podem investir nos clubes em projeto de cervejaria

A Brahma anunciou neste domingo, 13, a criação da “Sociedade Anônima Brahma” (SAB) — um trocadilho direto com a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A iniciativa da cervejaria permitirá aos torcedores destinarem parte do valor de suas compras para investimentos em seus clubes de coração.

“O Vozão chegou com tudo na S.A.B., a Sociedade Anônima da Brahma e quer que você, torcedor, chegue firme nessa ação criada pela Brahma para apoiar vários times do Brasil”, divulgou o Ceará nas redes sociais.

“O Leão do Pici tá rompendo mais uma barreira e entrando pra S.A.B., a Sociedade Anônima da Brahma. E assim fazendo com que todo torcedor possa investir no Tricolor, sem pagar nadinha a mais pra isso, investimento por conta da Brahma”, compartilhou o Leão.

Como participar

A ação vale para compras feitas no aplicativo Zé Delivery e não gera custo adicional ao consumidor. Ao adquirir produtos da linha Brahma no aplicativo e escolher o clube do coração, o torcedor terá um percentual do valor da compra revertido diretamente em benefício da equipe escolhida.

No caso da Brahma 0,0%, esse valor é dobrado — como forma de incentivo ao consumo responsável. A princípio, a iniciativa terá destinação de 10% do valor das compras de Brahma tradicional e 20% da versão sem álcool.