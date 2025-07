Iguatu bate Maracanã, sobe para 4º e empurra rival para a lanterna do Grupo B da Série D

Thiaguinho marcou os dois gols da vitória do Iguatu diante do Maracanã. / Crédito: João Marcos Lima/Iguatu/Reprodução

Em disputa cearense na Série D do Brasileirão, o mandante da partida, Iguatu, levou a vantagem ao bater o Maracanã por 2 a 1 na tarde deste sábado, 12, no estádio Morenão. Os dois gols da equipe da casa foram marcados por Thiaguinho, enquanto Luís Soares descontou para a equipe de Maracanaú. O triunfo do time caririense começou a ser construído ainda no primeiro tempo, quando aos 34 minutos o camisa 10 balançou as redes. No início do segundo tempo, após pênalti de Pedro Jorge em Patuta, Luís Soares chegou a colocar o Maracanã em igualdade do placar, mas aos 11 minutos, Thiaguinho voltou a construir a vitória do Azulão.