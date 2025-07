Ferroviário é eliminado pelo CSA e perde chance de semifinal inédita no Nordestão

O Ferroviário se despediu da Copa do Nordeste na noite desta terça-feira, 8, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A equipe coral sofreu dois gols ainda no primeiro tempo e não conseguiu reagir a tempo de levar a partida para os pênaltis. O resultado elimina o Tubarão da Barra nas quartas de final da competição, frustrando o objetivo de alcançar uma semifinal inédita no torneio regional.

Com muita entrega, mas baixa produtividade com a bola, os minutos iniciais — dominados pelo time da casa — foram prejudiciais ao escrete coral, que entrou com cinco defensores e precisou mudar a estratégia logo cedo. O lateral Enzo e o atacante Tiago Marques marcaram os tentos do Azulão, enquanto Wesley Junio diminuiu para o Ferroviário.