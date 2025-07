Ceará e Fortaleza podem repetir semifinal pela 3ª vez nas últimas 6 edições do Nordestão

O primeiro embate entre os rivais em uma semifinal da Copa do Nordeste aconteceu em 2020. Naquela edição, o Ceará avançou após eliminar o Vitória, e o Fortaleza garantiu vaga superando o Sport. No Clássico-Rei decisivo, o Alvinegro levou a melhor ao vencer por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Klaus. Na final, o Vovô superou o Bahia e levantou a taça, conquistando o bicampeonato da Lampions League.

Antes de protagonizarem o primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025, neste fim de semana, Ceará e Fortaleza entram em campo, na noite desta quarta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Vovô e Leão terão embates difíceis enfrentando respectivamente Sport e Bahia fora de casa. Caso avancem para a semifinal, os rivais poderão se reencontrar em uma semifinal do Nordestão pela terceira vez na história recente da competição.

Já a segunda edição desse embate ocorreu em 2023. Depois de eliminarem Ferroviário e Sergipe nas quartas, Fortaleza e Ceará voltaram a se enfrentar na semifinal do torneio regional. Em um movimentado clássico de cinco gols, o time de Porangabuçu novamente saiu vencedor, desta vez por 3 a 2. Os gols do Tricolor foram anotados por Calebe e Lucero, enquanto o Vovô balançou as redes com Erick, Caíque Gonçalves e gol contra de Titi. Na final, o Ceará venceu o Sport nos pênaltis, na Ilha do Retiro, e garantiu o tricampeonato do Nordeste.

Agora, novamente alocados do mesmo lado da chave, os dois maiores clubes do futebol cearense têm a chance de reeditar mais uma semifinal histórica na Copa do Nordeste e acrescentar mais um capítulo à rivalidade entre Vovô e Leão.