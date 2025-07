Relembre as campanhas de Ceará, Fortaleza e Ferroviário na 1ª fase do Nordestão

Os três cearenses começam a decidir suas vidas na Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 9, sendo o Ferrão às 19 horas e os outros dois às 21h30min

Ferroviário, Fortaleza e Ceará encaram partidas decisivas no mata-mata da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 9. Nesta temporada, todos os cearenses que participaram da fase de grupos conseguiram avançar às quartas de final, mas com cenários bem diferentes.

Destes três, o primeiro a entrar em campo neste meio de semana será o Ferroviário. O Tubarão da Barra irá viajar até Alagoas para encarar o CSA, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.