Floresta segura empate com Náutico no Recife e volta ao G-8 da Série C

Verdão cede poucas chances ao Timbu, consegue 0 a 0 no Recife (PE) e assume a oitava posição da Terceirona, à espera do desfecho da rodada

Em confronto direto na parte de cima da tabela de classificação, o Floresta conseguiu segurar um empate sem gols com o Náutico-PE, neste sábado, 5, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), pela 11ª rodada da Série C.

As principais investidas dos alvirrubros eram em bolas aéreas, sem gerar grandes esforços do goleiro Dalton. Por outro lado, o Verdão também tinha dificuldade para explorar contra-ataques ou chegar à área de Muriel, o que deixava o embate nordestino truncado.

O embate no Recife era um duelo direto por um posto no G-8, e o Náutico, apoiado pela torcida, almejava a terceira vitória consecutiva para subir na classificação. O Floresta, por sua vez, mostrou consistência defensiva e não deu muitas brechas ao Timbu.

O próximo compromisso será diante do Ypiranga-RS, sábado, 12, às 19h30min, no Estádio Domingão, em Horizonte, pela 12ª rodada.

No segundo tempo, Hélio dos Anjos mexeu no Náutico para tentar a vitória e colocou o experiente Paulo Sérgio, ex-Fortaleza, no lugar de Bruno Mezenga, além do meio-campista Marco Antônio. Aos nove minutos, Vinícius arriscou cabeçada, contou com desvio da defesa cearense e levou perigo.

O Floresta conseguia administrar o cenário da partida para somar um ponto como visitante. Aos 33, Paulo Sérgio teve falta da entrada da área, mas mandou por cima da meta. Seis minutos depois, Thalissinho bateu forte, e Dalton espalmou para escanteio. Com sucesso na execução da estratégia, o Lobo segurou o empate e retornou ao G-8, à espera do desfecho da rodada.