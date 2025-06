Castelão pode sediar amistoso da seleção feminina; FCF aguarda aval da CBF

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, a Federação, em parceria com a Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) e a administração do Castelão, se articula e trabalha na definição das melhores datas para viabilizar a realização de um amistoso na Capital.

Conforme apurado pelo Esporte O POVO, o interesse da Federação em receber jogos da seleção brasileira feminina é antigo. O objetivo da instituição com o amistoso na Arena Castelão é estreitar a conexão do torcedor cearense com a seleção brasileira, especialmente com a proximidade da realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá Fortaleza como uma das cidades-sede.

Principal palco do futebol cearense, o Gigante da Boa Vista poderá receber até seis jogos da Copa — sendo cinco da fase de grupos e um das oitavas de final. A capacidade mínima do estádio será de 24 mil torcedores.



Com Iara Costa