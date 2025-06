Casal cearense presenteia papa Leão XIV com camisas de Ceará e Fortaleza: "Inimaginável"

Camisas de time foram escolhidas por casal do Conjunto Ceará no intuito de representar o Estado e o Município

O casal cearense Raquel Maciel e Estefânio Melo compartilhou recentemente um vídeo em suas redes sociais onde eles presenteavam o Papa Leão XIV com uma camisa do Ceará e do Fortaleza, além de uma bandeira do Brasil e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, em uma audiência privada com o chefe da Igreja Católica.

Ao Esportes O POVO, Raquel detalhou que para que ela e seu esposo participasse do momento, foi preciso aplicar alguns trâmites com os documentos de oficialização do matrimônio sendo enviados em italiano para a Igreja Católica, e que se emocionou a partir da confirmação da audiência geral cedida pela Igreja Católica aos recém casados em um momento íntimo no Vaticano.