Ferroviário recebe Santa Cruz em duelo decisivo e com torcida única no PV

O Ferroviário foi derrotado pelo Santa Cruz, no domingo, 1º / Crédito: Evelyn Victoria / Santa Cruz F. C.

Uma semana depois, um novo reencontro. Ferroviário e Santa Cruz-PE se enfrentam neste domingo, 8, às 17h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Série D do Campeonato Brasileiro. No último embate entre as equipes, o time pernambucano levou a melhor ao vencer por 3 a 1. Agora, diante de sua torcida, o Ferrão tenta retomar o caminho das vitórias. O confronto será transmitido pela TV Ferrão. O duelo no Recife, todavia, ficou infelizmente marcado pelo que aconteceu fora de campo. No trajeto de retorno ao hotel onde a equipe coral estava hospedada, o ônibus foi apedrejado por torcedores do Santa Cruz, mesmo com escolta da Polícia Militar de Pernambuco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ninguém ficou ferido, mas o Tubarão da Barra classificou a ação como “covarde” e afirmou que a integridade física de atletas e membros da comissão técnica foi colocada em risco. Por esse motivo, o embate será disputado com torcida única no PV. Com a bola rolando, o jogo tem grande importância em relação à tabela de classificação. Atualmente, o Peixe é o quarto colocado do Grupo C, com nove pontos conquistados. O Santa, por sua vez, lidera com 19 e segue invicto na competição nacional. Mesmo dentro do G-4, o Ferroviário faz uma campanha que ainda deixa o torcedor desconfiado. Em sete jogos, foram três vitórias (todas em casa) e quatro derrotas. Um triunfo diante do Santa, portanto, se mostra fundamental para as pretensões da equipe de se classificar ao mata-mata e, consequentemente, lutar pelo acesso à Série C de 2026.