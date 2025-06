Ferroviário irá enfrentar o CSA nas quartas de final da Copa do Nordeste

Com o final da primeira fase da Copa do Nordeste, o Ferroviário teve seu adversário definido para as quartas de final da competição regional. O Tubarão da Barra irá enfrentar o CSA nas quartas de final da competição. A partida será disputada sob os comandos da equipe alagoana.

A definição ocorreu neste sábado, 7, após as disputas da 7ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. O CSA venceu o América-RN por 1 a 0 na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, e finalizou a primeira fase do torneio na segunda colocação do chaveamento com 13 pontos.