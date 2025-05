Ferroviário encara Santa Cruz no Recife pela Série D neste domingo

Além do Tubarão da Barra, Horizonte busca pontuar pelo Grupo A3 neste domingo

O Ferroviário encara um desafio importante neste domingo, 1º de junho, pela 8ª rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra visita o Santa Cruz-PE no Arruda, em Recife, em busca de pontos fundamentais para se manter entre os primeiros colocados da chave.

Com 9 pontos e ocupando a 4ª colocação, o time cearense chega confiante após vitória sobre o América-RN por 1 a 0 na rodada anterior. Já o Santa Cruz lidera isoladamente o grupo com 16 pontos e 88% de aproveitamento.