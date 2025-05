Maracanã busca reabilitação contra o Imperatriz fora de casa pela Série D

Semifinalista do Campeonato Cearense, o Maracanã ainda busca sequência de vitórias na Série D / Crédito: Thales Castro / Maracanã EC

Neste sábado, 31, às 19h30min, o Maracanã entra em campo pressionado em busca de recuperação na Série D do Campeonato Brasileiro. O desafio será fora de casa, no estádio Frei Epifânio, diante do vice-líder Imperatriz-MA, em duelo válido pela sétima rodada do Grupo B. Na última rodada, o time cearense sofreu mais um revés: derrota por 2 a 0 diante do Sampaio Corrêa, resultado que aprofundou o momento instável da equipe.

Com apenas cinco pontos somados — uma vitória, dois empates e três derrotas — o Maracanã ocupa a sétima colocação do grupo e precisa urgentemente pontuar para seguir com chances reais de classificação à próxima fase. Do outro lado, o Imperatriz vive uma fase bem mais sólida. Invicto há cinco jogos, o Cavalo de Aço é o segundo colocado da chave, com 11 pontos, e vem de um empate fora de casa, por 1 a 1, contra o Altos-PI. Atuando diante da sua torcida, a equipe maranhense quer aproveitar o embalo e a instabilidade do adversário para se firmar ainda mais no G-4. O técnico Júnior Cearense deve mandar a campo o Bicolor com Rayr no gol. A defesa será formada por Rafael Mandacaru, Max, Jairo e Anderson Santos. No meio-campo, Wilker Souza, Rogério e Patuta têm a missão de dar equilíbrio entre marcação e criação.

Já o setor ofensivo será composto por Ronaldo, Hugo e Bravo, que precisam mostrar mais eficiência para tirar o time da zona de desconforto na tabela. Já o Imperatriz, embalado pelos bons resultados, deve vir praticamente com força máxima. No gol, Redson é o titular. A defesa pode ter Xinayder ou Cauan Caruso na lateral direita, com André Penalva e Felipe Almeida formando a dupla de zaga, além de Negueba na esquerda. No meio-campo, Jeferson Prill, Gleidson e Cloves (ou Ícaro) comandam a transição e o controle da bola. Na frente, o trio ofensivo promete dar trabalho: Luan Santos, Índio Potiguar e Papel são os principais nomes do ataque e vêm sendo decisivos nesta campanha sólida da equipe maranhense.