Ferroviário vence América-RN e se recupera na Série D; Maracanã e Horizonte perdem

O duelo no PV marcou a 99ª partida de Ciel, que veste a camisa de mesmo número. O atacante, no entanto, passou em branco no confronto, mas foi homenageado antes do início do jogo.

Após duas derrotas consecutivas, o Ferroviário voltou a vencer na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Estádio Presidente Vargas, o time da Barra superou o América-RN por 1 a 0, com gol de Felipe Cruz, neste domingo, 25.

Com o triunfo, a equipe sobe para a 4ª colocação do Grupo C, com nove pontos. Na próxima rodada, encara o líder Santa Cruz, no domingo, 1º, às 17 horas, no Estádio do Arruda. Os pernambucanos estão invictos no torneio.

Além do Ferrão, outros dois times cearenses entraram em campo no domingo: Maracanã e Horizonte, ambos derrotados. O Bicolor, em Maracanaú, perdeu para o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0.

Já o Galo do Tabuleiro, em Caruaru-PE, foi superado pelo Central por 1 a 0. O escrete azul e amarelo está na mesma chave do Ferroviário, ocupando a última posição, com quatro pontos. O clube da Região Metropolitana, por sua vez, figura na 7ª colocação do Grupo B, com cinco.